Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результаты встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко . Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной», — сказал пресс-секретарь, добавив, что речь шла об активизации «по линии экономических ведомств», в первую очередь взаимодействия в налоговой сфере, передает RT.

Встреча двух президентов прошла в понедельник, 22 февраля, на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи. Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами. Российский лидер назвал их качественными и доступными для граждан России.

Как сообщает РЕН ТВ, в корзине были хамон, сыр, сало. После переговоров президенты прокатились на горных лыжах.