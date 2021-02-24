Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ 

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.

Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский . Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей, передает РИА «Новости»

Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан — в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тыс. ; для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тыс. рублей; для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. ; для юрлиц — от 1,5 до 3 млн рублей.

Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тыс. рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 60 до 100 тысяч.

Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тыс. рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей; для ИП — от 50 до 100 тыс. рублей; для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тыс. рублей; для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей; для юрлиц — от 30 до 150 тыс. рублей.

Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц — от 40 до 100 тыс. ; для ИП — от 100 до 300 тыс. ; для юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 6 до 12 тыс. рублей; для ИП — от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц — от 30 до 60 тыс. рублей.