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Москва

МИД заявил об использовании Западом пандемии для давления на неугодные ему правительства 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Лавров: Запад использует пандемию для наказания «неугодных правительств»
Фото: РИА Новости
Ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств», — передает ТАСС слова Лаврова на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Министр выразил сожаление, что, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, «некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию», отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления.

«Проигнорированы призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Напомню и об инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о создании в международной торговле зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров», — добавил он.

Лавров напомнил, что в этом году Россия вновь участвует в работе СПЧ в качестве полноправного члена. «Возвращение в состав основного правозащитного органа Всемирной организации рассматриваем как подтверждение ключевой роли, которую наша страна играет в многостороннем сотрудничестве во всех областях, — подчеркнул министр. –Намерены активно использовать полномочия в СПЧ в целях укрепления его потенциала и авторитета, продвижения объединительной повестки дня».
Глава МИД России отметил, что это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Эта инфекция, добавил министр, нанесла существенный ущерб социально-экономическим основам государств и соответствующим правам граждан, под угрозу поставлено главное — право на жизнь.
Лавров обратил внимание на то, что спад в мировой экономике в результате пандемии привел к значительному росту безработицы и усилил социальную незащищенность. «Увеличивается неравномерность в развитии отдельных государств и регионов. Нарастает неравенство и внутри отдельных стран, в том числе принадлежащих к так называемому золотому миллиарду. Именно на этих проблемах мы должны сегодня сосредоточиться, совместно искать пути их решения, задействуя в том числе потенциал Совета ООН по правам человека», — подчеркнул глава российского дипведомства.
Ранее Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет.
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Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС , Совет по правам человека , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран , Тегеран
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