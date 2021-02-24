Стало известно о планах России сменить посла в Минске 

Три информированных источника рассказали «Коммерсанту» , что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов. По словам источников, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время. Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работал послом. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза России и занимался международными вопросами.

Евгений Лукьянов — выпускник Ленинградского государственного университета, который окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства России в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987-1990 годах — заместителем представителя МИДа в Ленинграде. В 1990-1991 годах работал замдиректора музея –« Государственный Эрмитаж », потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ . В Дрезднер-банке, как рассказывал сам Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.

Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.