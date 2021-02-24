Путин запретил высаживать из транспорта детей-безбилетников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действовавшие до сих пор положения допускали высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Подписанный закон вводит на это запрет.

Также поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы. Согласно закону, при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах одного субъекта РФ, порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд регулируется нормативным правовым актом региона.

Кроме того, согласно закону, должностное лицо, занимающееся контролем оплаты проезда, вправе требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность. В новой редакции федерального закона определяются лица, уполномоченные проводить такие проверки, — это представители перевозчика, а также должностные лица органов исполнительной власти субъекта РФ, местного самоуправления, подведомственных учреждений.

Как следует из документа, если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Если определить место посадки не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.