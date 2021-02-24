«Коммерсант» назвал имя нового посла России в Беларуси 

Новым послом России в Минске станет экс-член Совбеза РФ Евгений Лукьянов, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов», — передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение источника. Отмечается, что Лукьянов переедет из Латвии, где работал в посольстве. На своем посту он находился 4 года. Источник подчеркнул, что кандидатура Лукьянова утверждена президентом России Владимиром Путиным.

В 1990-х годах Лукьянов был директором музея «Государственный Эрмитаж», после чего был руководителем в крупных банках. Лукьянов с 2007 года работал в Совбезе РФ, а затем занимал пост посла России в Литве.

22 февраля Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Политики обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия стран. После окончания встречи президенты отправились на лыжную прогулку, передает RT.