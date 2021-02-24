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Москва

Путин утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам 

ТАСС и ещё 25 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан составлял 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10-20 тыс. до 20-40 тыс. рублей, для юридических — с 50-100 тыс. до 70-200 тыс. рублей.
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Кодекс РФ об административных правонарушениях также дополняется штрафами за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , Министерство обороны , ФСИН
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