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Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества 

Вадим Дроздов 18 минут назад
23 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества.
«Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вaшей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита обществa и каждого гражданина. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долгa», — заявил глава государства.
Особую благодарность президент выразил ветеранам, назвав их «великим поколением, научившим нас, их потомков, побеждать и не сдаваться».
Политика , Видео , Владимир Путин
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