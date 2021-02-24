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Москва

МЧС может пересмотреть правила противопожарного режима 

ТАСС 27 минут назад
В МЧС задумали пересмотреть правила противопожарного режима
Фото: РИА Новости
Специалисты МЧС России с учетом обращений населения и организаций прорабатывают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.
В МЧС отметили, что в данный момент ведомство ведет мониторинг правомерности практики их применения, чтобы исключить разночтения, которые возникают при реализации утвержденных правил. "Для этого министерством готовятся разъяснения по обращениям граждан и организаций, на основе которых впоследствии возможно внесение изменений или корректировок правил противопожарного режима", — сказали в пресс-службе.
Новые правила противопожарного режима приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины и будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени. Так, правилами был введен запрет на курение на объектах здравоохранения, образования, транспорта. Впервые установлены требования к шлагбаумам, которые часто мешают проезду пожарной техники на пожар. Теперь они должны автоматически разблокироваться и находиться в открытом положении для беспрепятственного проезда пожарной техники. В противном случае их могут демонтировать. По новым правилам в подвальных и цокольных этажах жилых домов нельзя открывать детские кружки, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий без соответствующей проектной документации.
Перед началом зрелищных мероприятий, в том числе в кинозалах, зрителям обязаны рассказать о мерах пожарной безопасности, действиях при возгорании и правилах пользования огнетушителями. Также во время подобных мероприятий запретили проводить огневые работы, закрывать входные двери и эвакуационные выходы на ключ. Шашлыки на дачах жарить можно, но только в специально отведенных и оборудованных местах. Это же касается и сжигания мусора, листвы и других отходов.
Правила дополнены требованиями по обеспечению пожарной безопасности при применении специальных сценических эффектов, а также разделом по обеспечению противопожарного режима при применении пиротехнических изделий. За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), по которой физическим лицам грозит до 3 тыс. рублей штрафа, а в случае пожара — до 5 тыс. рублей.
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Комментарии 1
Политика , Пожары , МЧС , Москва
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