Американский дипломат вновь заявил, что российская милитаризация Крыма представляет угрозу «общей безопасности».

Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведёт себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма», — отметил Молохов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что лютую ненависть вызывает у недругов России её естественное желание обеспечить безопасность границ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский конгресс вмешивается в религиозные вопросы в Крыму и на Украине в собственных геополитических целях. Об этом заявили в российском посольстве в США. Дипломаты отметили, что американские законодатели в очередной раз пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства.