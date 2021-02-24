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Москва

В Крыму постпреда США назвали «настоящим зомби» 

News.ru и ещё 1 43 минуты назад
В Крыму постпреда США назвали «настоящим зомби»
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Представители властей США, постоянно заявляющие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отреагировал на выступление и. о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса.
Американский дипломат вновь заявил, что российская милитаризация Крыма представляет угрозу «общей безопасности».

Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведёт себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о «милитаризации Крыма», — отметил Молохов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что лютую ненависть вызывает у недругов России её естественное желание обеспечить безопасность границ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский конгресс вмешивается в религиозные вопросы в Крыму и на Украине в собственных геополитических целях. Об этом заявили в российском посольстве в США. Дипломаты отметили, что американские законодатели в очередной раз пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства.
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Комментарии 1
Политика , Крым наш , Ричард Миллс , Александр Молохов , ООН , РИА Новости , Армения , Республика Крым , США
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