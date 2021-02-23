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Москва

Лавров поздравил ветерана Артеменко с Днем защитника Отечества 

ТАСС 1 час назад
Лавров поздравил ветерана Артеменко с 23 февраля
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник поздравил с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня Игнату Сергеевичу [Артеменко] привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней — много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память, — написала дипломат в Facebook. — От себя могу сказать, что за Игната Сергеевича мы горой".

Захарова напомнила, что часто рассказывает на брифингах о шагах, которые российское дипведомство предпринимает для недопущения искажения истории, осквернения памятников и памяти. "Моих [ветеранов] уж нет давно. И за Владислава Григорьевича Мачулко и за Юрия Ивановича Захарова, и за их погибших братьев по крови и оружию мы с единомышленниками будем стоять до конца", — добавила она.
Ранее мировой суд назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей за клевету в отношении Артеменко.
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Комментарии 2
Политика , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Сергей Лавров , Юрий Захаров
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