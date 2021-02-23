Лавров поздравил ветерана Артеменко с 23 февраля

"Сегодня Игнату Сергеевичу [Артеменко] привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней — много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память, — написала дипломат в Facebook. — От себя могу сказать, что за Игната Сергеевича мы горой".