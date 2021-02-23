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Москва

«Тренд такой»: В Госдуме объяснили постоянные жалобы Украины на Россию 

News.ru 37 минут назад
«Тренд такой»: В Госдуме объяснили жалобы Украины на Россию
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал очередную жалобу Украины против России, которая была направлена в Европейский суд по правам человека.
Парламентарий считает, что Киев придерживается классического «постмайданного стиля», не предоставляя каких-либо доказательств. Бальбек пояснил, что Украина могла себя перепутать с Россией, напомнив об убийствах людей в Донбассе, препятствиях в расследовании ЧП в Доме профсоюзов в Одессе, преследовании оппозиционных СМИ и журналистов.

Видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой — во всём Россию обвинять. И Украина, что называется, в поте лица старается этот тренд поддерживать, — цитирует РИА Новости депутата.

Ранее стало известно, что Украина вновь обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против России. Об этом сообщается на официальном сайте суда. В заявлении отмечается, что Киев обвиняет Москву в убийствах предполагаемых оппонентов российской власти как на территории страны, так и за её пределами. Украина считает, что подобные меры принимаются Россией вне ситуаций вооружённых конфликтов. Правительство Украины также утверждает, что Российская Федерация не проводит расследования этих убийств и намеренно проводит операции по сокрытию информации, направленные на противодействие усилиям по розыску виновных.
Украина подала в Европейский суд иск против России
Стоит отметить, что это обращение Украины в ЕСПЧ против России стало уже девятым. Правительство страны заявляет, что РФ нарушает статью 2 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающую право на жизнь, писал NEWS.ru.
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Политика , Руслан Бальбек , ЕСПЧ , Правительство Украины , Госдума , РИА Новости
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