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Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата 

РИА Новости 20 минут назад
Депутаты Госдумы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным возложили цветы к Могиле Неизвестному Солдату у Кремлевской стены в Москве в День защитника Отечества, сообщила пресс-служба палаты парламента.
Парламентарии возложили цветы к Вечному Огню. Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер 1" — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
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Комментарии
Политика , Вячеслав Володин , Госдума
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