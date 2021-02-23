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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 

РИА Новости 31 минуту назад
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер 1" — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
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Политика , Владимир Путин
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