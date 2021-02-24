Украина раскритиковала Евросоюз за санкции против России 

Он отметил, что позитивно оценивает решение ЕС о санкциях против России. Однако, по словам Кулебы, он убежден, что правозащитный механизм ограничительных мер Евросоюза необходимо применить и «к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму».

Об этом украинский политик заявил после встречи с литовским министром иностранных дел Габриелюсом Ландсбергисом, пишет РИА Новости . Он, в свою очередь, отметил, что в рамках обсуждения санкций со стороны ЕС говорилось о продлении ограничений в отношении России, если Киев предоставит доказательства нарушения в Крыму и в Донбассе прав человека.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года. В частности, 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Голосование состоялось после госпереворота на Украине.