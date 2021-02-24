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Москва

Украина раскритиковала Евросоюз за санкции против России 

Профиль и ещё 6 17 минут назад
Украина раскритиковала Евросоюз за санкции против России
Фото: ©pixabay.com
Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении России должны быть введены не только из-за блогера Алексея Навального, но также и за «нарушения прав человека в Крыму». Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что позитивно оценивает решение ЕС о санкциях против России. Однако, по словам Кулебы, он убежден, что правозащитный механизм ограничительных мер Евросоюза необходимо применить и «к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму».
Об этом украинский политик заявил после встречи с литовским министром иностранных дел Габриелюсом Ландсбергисом, пишет РИА Новости. Он, в свою очередь, отметил, что в рамках обсуждения санкций со стороны ЕС говорилось о продлении ограничений в отношении России, если Киев предоставит доказательства нарушения в Крыму и в Донбассе прав человека.
Ранее «Профиль» сообщал, что ЕС планирует ввести санкции против России из-за Навального в течение недели. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В России заявили, что это политическое решение, принятое «вопреки логике». Москва считает, что требования освободить блогера звучат «неправомерно и абсурдно», в российском МИД назвали их «категорически неприемлемыми».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года. В частности, 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Голосование состоялось после госпереворота на Украине.
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Политика , В мире , Санкции , Алексей Навальный , Дмитрий Кулеба , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , РИА Новости , Бельгия , Брюссель , Москва
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