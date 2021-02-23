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Милонов предложил депутатам сдавать тест на наркотики 

Deita.ru 21 минуту назад
Милонов предложил депутатам сдавать тест на наркотики
Фото: deita.ru
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов своеобразно прокомментировал предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского по ограничениям веса для чиновников и депутатов, сообщает ИА DEITA.RU.
В разговоре с корреспондентом РИА ФАН депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал предложение своего коллеги. Суть проблемы, озвученную Жириновским, Милонов видит немного иначе, он полагает, что борьбу с избыточным весом россиян нужно вести с другого направления.

"Обижать людей с лишним весом я бы не стал, потому что они такими стали не из-за того, что плохие или преднамеренно много едят. Это происходит вследствие того, что они покупают продукты, которые считают безопасными, а они опасны. Для начала надо ввести контроль за качеством продуктов", — полагает общественник.

Помимо избыточного веса, по мнению Милонова, в стране существуют и другие проблемы, которые также требуют пристального внимания: курение, алкоголизм и наркомания.

"Люди, которые курят, являются большей проблемой для общества, тем более, которые пьют, я уж не говорю про тех, кто употребляет наркотики. Хочу, чтобы Владимир Вольфович поддержал мою идею, чтобы все депутаты перед тем, как баллотироваться на новый срок, в обязательном порядке сдали полный тест на наркотики. Чтобы ни один наркоман не стал депутатом какого-либо уровня. Если человек употребляет наркотики, то всерьез говорить о нем, как о нормальном человеке, просто невозможно", — заключил депутат.

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Политика , Наркооборот , Владимир Жириновский , Виталий Милонов , Госдума , ЛДПР , РИА "Дейта" , РИА ФАН
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