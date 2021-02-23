Милонов предложил депутатам сдавать тест на наркотики 

В разговоре с корреспондентом РИА ФАН депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал предложение своего коллеги. Суть проблемы, озвученную Жириновским, Милонов видит немного иначе, он полагает, что борьбу с избыточным весом россиян нужно вести с другого направления.

"Обижать людей с лишним весом я бы не стал, потому что они такими стали не из-за того, что плохие или преднамеренно много едят. Это происходит вследствие того, что они покупают продукты, которые считают безопасными, а они опасны. Для начала надо ввести контроль за качеством продуктов", — полагает общественник.

Помимо избыточного веса, по мнению Милонова, в стране существуют и другие проблемы, которые также требуют пристального внимания: курение, алкоголизм и наркомания.