Милонов предложил депутатам сдавать тест на наркотики 

"Обижать людей с лишним весом я бы не стал, потому что они такими стали не из-за того, что плохие или преднамеренно много едят. Это происходит вследствие того, что они покупают продукты, которые считают безопасными, а они опасны. Для начала надо ввести контроль за качеством продуктов", — полагает общественник.
"Люди, которые курят, являются большей проблемой для общества, тем более, которые пьют, я уж не говорю про тех, кто употребляет наркотики. Хочу, чтобы Владимир Вольфович поддержал мою идею, чтобы все депутаты перед тем, как баллотироваться на новый срок, в обязательном порядке сдали полный тест на наркотики. Чтобы ни один наркоман не стал депутатом какого-либо уровня. Если человек употребляет наркотики, то всерьез говорить о нем, как о нормальном человеке, просто невозможно", — заключил депутат.