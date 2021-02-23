Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российское посольство в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Посольство России в США приспустило флаг в память о жертвах COVID-19
Фото: РИА Новости
Флаг возле здания посольства России в США был приспущен в знак памяти о жертвах коронавируса. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии. В публикации сказано, что диппредставительство выражает солидарность с американским народом, который скорбит о жертвах пандемии COVID-19.
Ранее президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим.
Кроме того, по последним подсчетам, число летальных исходов в США преодолело отметку в полмиллиона умерших. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли.
В России выявили более 4 млн человек с COVID-19.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Газета.Ru: последние новости
Климкин возмутился фото вице-премьера Украины с Кадыровым Климкин возмутился фото вице-премьера Украины с Кадыровым Миронов уточнил, кто возглавит объединенную партию Миронов уточнил, кто возглавит объединенную партию Кремль опровергает присутствие Медведева на обеде Путина и Лукашенко Кремль опровергает присутствие Медведева на обеде Путина и Лукашенко
Комментарии
Политика , В мире , Джозеф Байден , ВОЗ , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
01:38
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
В мире
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
01:01
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Мексике
01:02
Видео с места крушения самолета в Мексике
Происшествия
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
04:35
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
Шоу-бизнес
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
01:08
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
В мире
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
00:56
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
Армия
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
02:22
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
Общество
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
00:16
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
Наука и техника
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
01:11
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
Наука и техника
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение