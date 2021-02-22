"Санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге, причем по абсолютно надуманным и провокационным поводам", — заявил парламентарий, констатировав, что «это не может никак способствовать какой-либо нормализации [отношений]».

Слуцкий выразил уверенность, что очередной санкционный выпад «не останется без ответа с российской стороны».

"Брюссель загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России", — убежден председатель профильного думского комитета.