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Москва

Слуцкий заявил, что санкции ЕС против России не останутся без ответа 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза в отношении России станут еще одним шагом к деградации отношений, они не останутся без ответа с российской стороны. Такое мнение высказал в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Брюссель последовательно ведет линию на спад во взаимном диалоге, причем по абсолютно надуманным и провокационным поводам", — заявил парламентарий, констатировав, что «это не может никак способствовать какой-либо нормализации [отношений]».
Слуцкий выразил уверенность, что очередной санкционный выпад «не останется без ответа с российской стороны».
"Брюссель загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России", — убежден председатель профильного думского комитета.
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Комментарии
Политика , Леонид Слуцкий , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Москва
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