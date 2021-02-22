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Москва

ЕС решил ввести в течение недели новые санкции против России из-за Навального 

ТАСС и ещё 1 26 минут назад
Боррель: ЕС решил ввести санкции против России из-за Навального
Фото: Reuters
Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, — сказал он. — Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю".

Боррель отметил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.
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"Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом", — сказал он, говоря о новом подходе к России.

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Политика , В мире , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , США
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