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Москва

Песков опроверг информацию о присутствии Медведева на обеде Путина и Лукашенко 

ТАСС 58 минут назад
Присутствие Медведева на обеде Путина и Лукашенко опровергли
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы присоединится к обеду, который проведут лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи.

"Нет, это не так", — сказал Песков в понедельник ТАСС, комментируя соответствующие сообщения СМИ и Telegram-каналов.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в понедельник в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо. Кроме того, российский президент пригласил своего белорусского коллегу после рабочих переговоров покататься на горных лыжах.
Путин и Лукашенко провели переговоры
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Лукашенко планируют на этой встрече обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, крупные совместные проекты, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
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Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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