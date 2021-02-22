Присутствие Медведева на обеде Путина и Лукашенко опровергли

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся ранее информацию о том, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы присоединится к обеду, который проведут лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи.

"Нет, это не так", — сказал Песков в понедельник ТАСС, комментируя соответствующие сообщения СМИ и Telegram-каналов.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в понедельник в Сочи. В ходе открытой части лидеры двух стран обсудили в том числе поставки российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, промышленную кооперацию, а также констатировали, что имеющиеся у Москвы и Минска инструменты взаимодействия работают хорошо. Кроме того, российский президент пригласил своего белорусского коллегу после рабочих переговоров покататься на горных лыжах.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Лукашенко планируют на этой встрече обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, крупные совместные проекты, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.