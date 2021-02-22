Мишустин создал Координационный центр правительства

"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач образовать Координационный центр правительства РФ", — говорится в документе.