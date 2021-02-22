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Москва

Reuters: ЕС введет санкции против четырех российских чиновников 

Майк Габриелян 13 минут назад
ЕС введет санкции против четырех российских чиновников
Фото: Reuters
В понедельник министры иностранных дел Европейского союза согласились ввести санкции в отношении четырех высокопоставленных российских чиновников в ответ на арест блогера Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов ЕС.
На встрече 27 министров иностранных дел имена подсанкционных чиновников-россиян пока не обсуждались. Однако анонимные дипломаты заявили, что санкции грозят главе Следственного комитета России, директору ФСИН, директору Национальной гвардии и генеральному прокурору.
Защита потребовала освобождения Навального
Reuters пишет, что глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник призвал своих коллег из ЕС «дать зеленый свет санкциям против российских чиновников».

«Я за то, чтобы приказать подготовить дополнительные санкции, составить списки конкретных лиц», — сказал Маас по прибытии в Брюссель.

По его словам, санкции являются срочными, поскольку Навальный (глава организации-иноагента) был приговорен к лишению свободы с отбыванием в колонии.
Дипломаты ожидают, что ЕС в следующем месяце наложит запрет на поездки и заморозит активы «союзников президента», как только эксперты соберут доказательства, позволяющие противостоять любым судебным разбирательствам.
Тем не менее, Маас сказал, что, по его мнению, Евросоюзу необходимо поддерживать дипломатию с Москвой.

«В то же время нам нужно думать, как поддержать конструктивный диалог с Россией, несмотря на то, что отношения, безусловно, достигли низкого уровня», — сказал Маас.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Евросоюз продлил на год санкции против России.
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Политика , В мире , Алексей Навальный , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР , ФСИН , Reuters
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