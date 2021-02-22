ЕС введет санкции против четырех российских чиновников

На встрече 27 министров иностранных дел имена подсанкционных чиновников-россиян пока не обсуждались. Однако анонимные дипломаты заявили, что санкции грозят главе Следственного комитета России , директору ФСИН , директору Национальной гвардии и генеральному прокурору.

Reuters пишет, что глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник призвал своих коллег из ЕС «дать зеленый свет санкциям против российских чиновников».

«Я за то, чтобы приказать подготовить дополнительные санкции, составить списки конкретных лиц», — сказал Маас по прибытии в Брюссель.

По его словам, санкции являются срочными, поскольку Навальный (глава организации-иноагента) был приговорен к лишению свободы с отбыванием в колонии.

Дипломаты ожидают, что ЕС в следующем месяце наложит запрет на поездки и заморозит активы «союзников президента», как только эксперты соберут доказательства, позволяющие противостоять любым судебным разбирательствам.

Тем не менее, Маас сказал, что, по его мнению, Евросоюзу необходимо поддерживать дипломатию с Москвой.

«В то же время нам нужно думать, как поддержать конструктивный диалог с Россией, несмотря на то, что отношения, безусловно, достигли низкого уровня», — сказал Маас.