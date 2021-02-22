Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи 

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи, сообщает в понедельник агентство БелТА.
"Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина проходит в Сочи, — говорится в сообщении. — Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах".
Кроме того, президенты обменяются мнениями по международной повестке дня.
Как отмечает БелТА, регламента по продолжительности переговоров нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах.