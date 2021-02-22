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Москва

В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов 

ТАСС и ещё 2 36 минут назад
Группа депутатов Госдумы подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье журналистам сообщила вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", — сказала Яровая.

Среди других авторов — председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский. Все — члены фракции "Единая Россия".
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Политика , Видео , Сергей Боярский , Ирина Яровая , Александр Хинштейн , Владимир Шаманов , Единая Россия , Госдума , Москва
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