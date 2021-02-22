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Москва

Маас заявил, что ЕС нуждается в диалоге с Россией по решению международных конфликтов 

ТАСС 23 минуты назад
Германия заявила о необходимости диалога с Россией
Фото: Reuters
Европейский союз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.
По его словам, ЕС на встрече обсудит реакцию на ситуацию с Навальным, в том числе вопрос о том, нужны ли новые санкции после приговора. "Я за то, чтобы по этому вопросу подготовить предложение по санкционному списку отдельных персон", — сказал министр.

"Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией, — сказал он. — Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты".

"Нам нужно обсудить вопрос, как можно сохранить конструктивный диалог с РФ", — отметил Маас.

По его оценке, отношения Москвы и Брюсселя "оказались на низшей точке".
Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее указала на то, что за деятельностью Навального стоят мощные зарубежные силы и финансы.
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Комментарии 69
Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , ЕС , Аэропорт Шереметьево
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