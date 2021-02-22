Германия заявила о необходимости диалога с Россией

По его словам, ЕС на встрече обсудит реакцию на ситуацию с Навальным, в том числе вопрос о том, нужны ли новые санкции после приговора. "Я за то, чтобы по этому вопросу подготовить предложение по санкционному списку отдельных персон", — сказал министр.

"Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией, — сказал он. — Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты".

"Нам нужно обсудить вопрос, как можно сохранить конструктивный диалог с РФ", — отметил Маас.

По его оценке, отношения Москвы и Брюсселя "оказались на низшей точке".

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу " Ив Роше ". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево , Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.