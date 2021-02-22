Онищенко оценил идею предельного веса для чиновников

Академик РАН , депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например, для космонавтов, но устанавливать определенные границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека.

"Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать… Давайте пока просто рекомендовать", — сказал парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".

Онищенко отметил, что вопрос избыточного веса очень важен, так как это признак нездоровья, но правильнее было бы не устанавливать конкретную норму, а рекомендовать вес, соответствующий росту и физическому складу человека.

"Самая простая формула расчета веса — это рост минус сто. Представьте, если у молодого человека два метра роста, для него сто килограммов как раз будет физиологической нормой. Во-вторых это, конечно, абсолютно неприемлемо с точки зрения прав человека и так далее. Есть профессии, в которых и рост, и вес играет большую роль, например, в профессии космонавта, но это не относится к чиновникам", — сказал Онищенко.

Академик подчеркнул, что идея следить за весом была бы полезна для людей всех профессий.