Анонсировано очное участие Путина в коллегии ФСБ

Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Коллегия, где президент России Владимир Путин традиционно участвует, как и прежде пройдет в очном формате. Кроме того, у главы государства запланированы переговоры с лидерами Белоруссии и Киргизии, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на встрече 22 февраля Путина с Лукашенко будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Напомним, что было заявлено, что президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции.