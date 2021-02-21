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Анонсировано участие Путина в коллегии ФСБ в очном формате 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 39 минут назад
Анонсировано очное участие Путина в коллегии ФСБ
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Коллегия, где президент России Владимир Путин традиционно участвует, как и прежде пройдет в очном формате. Кроме того, у главы государства запланированы переговоры с лидерами Белоруссии и Киргизии, передает РИА «Новости».
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Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на встрече 22 февраля Путина с Лукашенко будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Напомним, что было заявлено, что президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции.
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Политика , Владимир Макей , Владимир Путин , ФСБ , МИД , РИА Новости , Краснодарский Край , Сочи
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