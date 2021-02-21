Австрия предостерегла ЕС от чрезмерных санкций из-за Навального

"В понедельник на заседании министров иностранных дел мы обсудим соразмерную реакцию на ситуацию с Навальным", — сказал Шалленберг. "Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушения прав человека. Я ожидаю, что это поддержит подавляющее большинство", — отметил он.

Одновременно глава МИД предостерег от чрезмерной реакции на случившееся с Навальным. "Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим", — предупредил он. По словам Шалленберга, санкционный список должен быть хорошо продуман и не вызывать сомнений с юридической точки зрения.

Он полагает, что ЕС нуждается, с одной стороны, в диалоге с Москвой, а с другой — в случае необходимости должен ясно заявлять о несогласии с теми или иными действиями.

"Россия — это реальность по соседству с нами", — указал австрийский министр.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД 22 февраля проинформировал, что несколько государств сообщества уже внесли в Совет ЕС предложения об антироссийских санкциях "в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального".