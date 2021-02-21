Жириновский предложил установить предельный вес для россиян 

"Безмерно толстый человек — это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — заявил Жириновский.

Помимо этого, депутат призвал установить предельный вес для чиновников. По его мнению, они должны весить не более 100 килограммов.

"Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не второй степени, а первой", — возмутился он.

Жириновский призвал власти давать гражданам рекомендации по здоровому образу жизни.

Член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова выразила свое согласие с мнением Жириновского. По ее словам, на медицинскую помощь для людей с лишним весом власти, действительно, выделяют большую сумму.

"Такие люди подвержены заболеваниям чаще. Это, например, сахарный диабет, артериальная гипотензия, заболевание суставов. Государство тратит на препараты для лечения значительную сумму", — сказала Круглова в своем комментарии для URA.RU.

При этом она уверена, что только информационной пропаганды будет недостаточно для того, чтобы лечить полных граждан. Специалист считает, что у россиян должны быть возможность обращаться к врачу-диетологу в амбулаторных условиях.