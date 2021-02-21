Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жириновский предложил установить предельный вес для россиян 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Жириновский предложил установить предельный вес для россиян
Фото: ТАСС
Государство вынуждено тратить на граждан с избыточным весом большие деньги. В стране стоит установить ограничение по весу для россиян и чиновников. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

"Безмерно толстый человек — это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — заявил Жириновский.

Помимо этого, депутат призвал установить предельный вес для чиновников. По его мнению, они должны весить не более 100 килограммов.

"Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не второй степени, а первой", — возмутился он.

Жириновский призвал власти давать гражданам рекомендации по здоровому образу жизни.
Член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова выразила свое согласие с мнением Жириновского. По ее словам, на медицинскую помощь для людей с лишним весом власти, действительно, выделяют большую сумму.

"Такие люди подвержены заболеваниям чаще. Это, например, сахарный диабет, артериальная гипотензия, заболевание суставов. Государство тратит на препараты для лечения значительную сумму", — сказала Круглова в своем комментарии для URA.RU.

При этом она уверена, что только информационной пропаганды будет недостаточно для того, чтобы лечить полных граждан. Специалист считает, что у россиян должны быть возможность обращаться к врачу-диетологу в амбулаторных условиях.
Главный внештатный специалист Минздрава России по медпрофилактике в регионах УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, в свою очередь, отметил, что у граждан есть возможность получить бесплатную диспансеризацию. "Они могут пройти профилактическое консультирование в центре общественного здоровья. В каждом регионе есть специалисты, которые могут дать индивидуальную программу для лечения. Там можно также пройти ряд исследований, они помогут предотвратить ожирение", — рассказал Токарев URA.RU, комментируя заявление Жириновского.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Прайм: последние новости
Власти Австрии призвали ввести "грамотные" санкции против России Власти Австрии призвали ввести "грамотные" санкции против России На Украине раскритиковали стоимость "Северного потока 2" На Украине раскритиковали стоимость "Северного потока 2" Правительство одобрило законопроект по выбросам парниковых газов Правительство одобрило законопроект по выбросам парниковых газов
Комментарии 200
Политика , Владимир Жириновский , Наталья Круглова , Сергей Токарев , Минздрав РФ , ЛДПР , РИА Ura.ru , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение