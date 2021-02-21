В Совфеде обвинили WhatsApp в создании «большого брата»

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Москва

Пушков прокомментировал введение новых правил пользования WhatsApp 

RT на русском и ещё 7 7 минут назад
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Фото: ТАСС
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение руководства мессенджера WhatsApp обновить пользовательское соглашение и добавить пункт о передаче персональных данных владеющей приложением компании Facebook.

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «большого брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — написал он в Twitter.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение — в него добавили пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера корпорации Facebook.
Как отмечалось, изменения должны были вступить в силу 8 февраля. Однако впоследствии стало известно о переносе сроков внедрения нововведений на 15 мая.
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Политика , Наука и техника , Алексей Пушков , Совет Федерации
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