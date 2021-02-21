В Совфеде обвинили WhatsApp в создании «большого брата»

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «большого брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — написал он в Twitter.