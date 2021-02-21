При тратах на спорт и физкультуру дадут налоговый вычет 

Правительство сможет утверждать перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за оплату которых можно получить социальный налоговый вычет. Такие поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» планируется рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Государственной Думы в весеннюю сессию.

Документ предусматривает, что понятие «физкультурно-оздоровительной услуги» будет законодательно закреплено. Под такой услугой предлагается понимать «деятельность, осуществляемую физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы». Регламентация понятия нужна, чтобы установить социальный налоговый вычет, предусмотренный статьёй 219 части второй Налогового кодекса.

По оценке главы Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Бориса Пайкина , это важный шаг к формированию здорового образа жизни наших граждан, популяризации массовой физической культуры и спорта, а применение налогового вычета станет поддержкой для физкультурно-оздоровительных организаций, которые в период ограничений из-за пандемии COVID-19 понесли серьёзные убытки.

Ко второму чтению профильный комитет сформирует перечень физкультурно-оздоровительных услуг, которые подпадают под действие законопроекта. «Мы приложим все усилия, чтобы в него вошло максимальное количество различных видов услуг в области спорта, включая посещение бассейна, занятия по йоге, фитнесу, бокс», — обещал Пайкин, комментируя принятие законопроекта в первом чтении.

Также в перечень могут попасть спортивные занятия в режиме онлайн.