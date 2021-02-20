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Москва

Посол России в США привился американской вакциной Moderna 

РИА Новости 29 минут назад
Посол России в США привился американской вакциной Moderna
Фото: РИА Новости
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna.

"Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели … я сделаю второй укол. Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться", — сообщил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны.
Американские дипломаты решили привиться вакциной «Спутник V»
Moderna впервые опубликовала результаты исследований вакцины от коронавируса 16 ноября. Промежуточные итоги третьей фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%. Иммунитет к коронавирусу после применения вакцины Moderna продержится по меньшей мере один год, заявил представитель компании Тал Закс.
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Политика , Анатолий Антонов
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