Посол России в США привился американской вакциной Moderna 

"Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели … я сделаю второй укол. Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться", — сообщил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".