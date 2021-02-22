Партия «Справедливая Россия» поменяла название 

Политическая партия "Справедливая Россия" официально изменила название и теперь называется "Справедливая Россия — За правду", сообщает РИА "Новости".
Лидер партии Сергей Миронов на заседании съезда партии объявил, что новая объединенная партия будет называться социалистическая политическая партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", а ее короткое название — партия "Справедливая Россия — За правду". Соответствующее изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник, 22 февраля. Ранее Миронов уточнил, кто возглавит объединенную партию. 28 января лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении.
До этого руководитель исполкома партии "Патриоты России" Надежда Корнеева рассказала, что решение объединиться с партиями "Справедливая Россия" и "За правду" связано с тем, что РФ нуждается в мощной лево-патриотической силе, так как "фактически начинается "холодная война"", а внутри страны существует множество нерешенных социальных проблем.