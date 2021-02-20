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Мишустин и премьер Белоруссии провели переговоры 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Мишустин и премьер Белоруссии провели переговоры
Фото: РИА Новости
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Там отметили, что главы кабминов особое внимание уделили "реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России", который был подписан 19 февраля в Москве.
Кроме того, премьеры обменялись мнениями о совместных мерах по борьбе с коронавирусом. Также Мишустин и Головченко затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне.
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Политика , В мире , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Краснодарский Край , Москва , Сочи
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