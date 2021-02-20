Жириновский осудил поцеловавшего крысу телеведущего

«Ну это же перебор! Зачем такие вещи показывать? Дети не понимают, что в жизни никаких животных вообще целовать нельзя, а крысу тем более, ведь они переносят больше 20 болезней от тифа до чумы», — возмутился Жириновский в своем Telegram-канале.