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Москва

«Перебор!»: Жириновский осудил поцеловавшего крысу телеведущего 

Вероника Полынина 48 минут назад
Жириновский осудил поцеловавшего крысу телеведущего
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пристыдил телеведущего Тимофея Баженова за поцелуй с крысой.

«Ну это же перебор! Зачем такие вещи показывать? Дети не понимают, что в жизни никаких животных вообще целовать нельзя, а крысу тем более, ведь они переносят больше 20 болезней от тифа до чумы», — возмутился Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик призвал главного санитарного врача России Анну Попову принять меры и оградить россиян от передач, «которые могут нанести вред».
В программе «Как устроен мир», показанной по РЕН ТВ, телеведущий Тимофей Баженов руками достал крысу из унитаза и поцеловал ее в нос. Передача была посвящена проблеме нашествия крыс в городах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести в России продовольственные сертификаты, потому что в стране есть малоимущие, а в магазинах — много товаров, «но дороговато». В ответ Путин заявил, что подумать над этим можно.
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Комментарии
Политика , Анна Попова , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Тимофей Баженов , ЛДПР , РЕН ТВ
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