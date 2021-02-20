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Москва

Захарова рассказала о компромате на Лондон 

Мария Иванова 6 часов назад
Захарова рассказала о компромате на Лондон
Фото: Рамблер
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию Russia Today о поддержке российских СМИ британским правительством и призвала Лондон к ответу. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Как писал «Рамблер», ранее RT опубликовал материал о попытках Великобритании «ослабить влияние российского государства». Телеканал сослался на найденные хакерами Anonymous документы, якобы принадлежащие британскому МИД.
Из документов следует, что Лондон через посредников поддерживает работу российских «антикремлевских» СМИ.
Как отметила Захарова, в бумагах говорится, что британские власти «финансово поддерживают и в ручном режиме управляют работой различных информационных изданий, а также сформировали сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей».

«В фокусе работы британцев, в частности, были «Медуза» и «Медиазона». Документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни. Зачитываемся и ждём реакцию Лондона. Вдруг, это всё неправда», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Представитель МИД подчеркнула, что высказаться британцам придётся, так как на информационные кампании «выброшены миллионы фунтов».
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Anonymous , МИД , Russia Today
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