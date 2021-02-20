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Москва

Володин считает, что в 2021 году отпуск лучше провести в России 

ТАСС и ещё 4 6 минут назад
Володин призвал провести отпуск в 2021 году в России
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает россиян в 2021 году проводить отпуска на территории РФ в связи с опасениями специалистов насчет роста заболеваемости COVID-19 в других странах.
Как отметил в субботу спикер в интервью каналу "Дума ТВ", "что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков". "Приедут люди загорелые и зачастую больные — так же, как происходило в прошлом году", — отметил Володин. Он заметил, что "те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность" в отношении COVID-19.
"А мы с вами понимаем, что потом уже человек, заболевший на отдыхе, принесет это домой, дети принесут это в школу, и всплеск происходит именно по этой причине, — продолжил председатель Госдумы. — В этой связи лучше отдыхать дома".

"Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса", — добавил он.

Володин напомнил, что первая вакцина от коронавируса была создана именно в России, она показала свою эффективность.

"Россия это сделала, и не одну вакцину, а три. Это говорит о том, что у нас с вами и наука медицинская, и врачи работают и могут эффективно решать задачи", — указал он. Спикер констатировал, что теперь в РФ может сформироваться общественный иммунитет. "Поэтому, по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе — сентябре", — сказал он.

Части россиян противопоказана новая российская вакцина
"Все больше и больше стран обращаются с просьбой, чтобы у них была возможность использовать нашу российскую вакцину. У них ситуация очень тяжелая, болеют граждане страны, парализованы парламенты", — отметил Володин.
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Политика , Общество , Вячеслав Володин , Госдума
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