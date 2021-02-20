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Москва

Кремль: НАТО вынуждает Россию реагировать на агрессивные действия альянса 

РИА Новости 25 минут назад
НАТО вынуждает Россию активизировать работу по защите от агрессивных действий Североатлантического альянса, считает РФ противником, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО", — сказал Песков журналистам.

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Политика , Видео , Дмитрий Песков , НАТО
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