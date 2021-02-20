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Москва

В Кремле не стали давать оценку политическому будущему Навального 

ТАСС 1 час назад
В Кремле отказались от оценки политического будущего Навального
Фото: РИА Новости
Избирательные права граждан в России определяются законодательством, заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о политическом будущем Алексея Навального с учетом вынесенного ему приговора, не став давать этому оценку.
Ранее в субботу Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Отвечая на вопрос о том, есть ли с точки зрения Кремля политическое будущее у Навального с учетом этого решения суда, Песков заявил: "Это совершенно не наше дело".

"Вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избираться и быть избранными", — заметил он.

Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах в соответствии с российскими законами, подчеркнул представитель Кремля.

"Кроме этого не может быть никаких критериев. Все имеют равные права и обязанности", — отметил Песков.

В ответ на вопрос о том, как решение суда оценивают в Кремле и может ли оно повлиять на политическую жизнь в России, Песков сказал: "Политическая жизнь в России очень многогранная".
Он не согласился с мнением о том, что Навальный является главным оппонентом Кремля.

"У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, и к Кремлю оппонируют многие", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Рассуждая о методах оппонентов, Песков заметил, что кто-то участвует в политической борьбе в рамках закона, "кто-то это делает за гранью приличия".

"Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве. Кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве. У всех все по-разному, — добавил он. — Но еще раз повторяю: у Кремля много оппонентов, и это нормальный политический процесс".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что политическая жизнь в России "развивалась и будет развиваться дальше".

"Сейчас она вступит в предвыборный период. Мы все ожидаем парламентских выборов, — напомнил представитель Кремля. — Поэтому политическая жизнь будет насыщенной и многогранной".

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, изменив постановление районного суда в части срока отбывания наказания и засчитав Навальному время пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года.
По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.
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Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Мосгорсуд , ФСИН
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