Захарова заявила о раскрытии «Лондонской машины пропаганды» 

«В сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское правительство через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей», — написала Захарова в Facebook.