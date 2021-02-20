Рогозин рассказал Путину о точности спутников «Глонасс» 

Точность навигационных спутников "Глонасс" составляет 2,6 метра, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину.
"Точность — 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована", — сказал глава "Роскосмоса" на встрече, которую показал телеканал "Россия 24".
Рогозин уточнил, что спутники нового поколения "Глонасс-К2" будут обеспечивать точность 1,3 метра. Сейчас, по словам гендиректора "Роскосмоса", 28 спутников системы на орбите, из которых на "боевом дежурстве" находятся 23.