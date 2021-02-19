В Госдуме назвали желание ослабить НАТО естественным 

Выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден заявил, что РФ "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО…, хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость".

По его словам, "Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", в связи с чем президент США отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета Украины.

"Почему мы не должны желать ослабить НАТО, если эта организация нам явным образом угрожает? Если эта организация сохранилась тогда, когда был ликвидирован Варшавский договор. Если эта организация вместо того, чтобы снижать свой военный потенциал, постоянно его умножает. Если эта организация постоянно приближает свои военные базы к нашим границам. Если эта организация после разрушения Советского Союза продолжала настойчиво и уверенно доказывать свою агрессивность", — сказал Новиков.

По словам депутата, деятельность НАТО несет серьезные политические и военные угрозы и риски для всего современного мира, поэтому желание ослабить альянс должно быть естественным не только для России, но и для других здравомыслящих стран.

"Другое дело, занимается ли Россия этим целенаправленно, есть ли у нас такие возможности. Здесь очень много мистификаций со стороны наших оппонентов, очень много элементов информационной войны, но если подходить концептуально, то НАТО вообще не имеет права на существование после разрушения Варшавского договора", — добавил парламентарий.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. В РФ заявляли, что Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.