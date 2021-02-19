В МИД Австрии заявили, что выступают против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным

Они хотят всячески ослабить всё, что расположено вокруг нас: Белоруссия , Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации [Владимира] Путина по посредничеству между Арменией Азербайджаном они вдруг все всполошились — как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе, — заявил Лавров в интервью РБК.

Министр считает, что Запад не хочет и не умеет вести диалог на основах равноправия ни с Россией, ни с Китаем, ни с другими странами.

Глава российского внешнеполитического ведомства коснулся темы санкций Евросоюза в отношении Москвы. По его мнению, это делается для самоутверждения отдельных европейских государств. Дипломат считает, что они начинают действовать так же, как США.

Как писал NEWS.ru, отношения между Евросоюзом и Россией разорваны в клочья. На Западе Москву воспринимают как чужака. Об этом заявил Лавров. Он считает, что предвзятость не позволяет выстроить нормальные отношения между Москвой и Брюсселем.