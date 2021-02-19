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Лавров: Вопрос о статусе «Северного потока — 2» закрыт 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Лавров: вопрос о статусе «Северного потока — 2» закрыт
Фото: ТАСС
Вопрос о статусе «Северного потока — 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить «Северный поток — 2», было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — сказал Лавров в интервью РБК.

Он добавил, что российская сторона полностью выполняет свои договорные обязательства по газопроводу, а существующая ситуация была создана в результате «очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование».
Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , ЕС , Еврокомиссия , Администрация США
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