Минюст создаст еще один реестр иноагентов 

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Министерство юстиции будет вести еще один реестр иностранных агентов, в который войдут незарегистрированные и не имеющие юрлица общественные объединения. Проект указа президента о его создании опубликован на портале общественной экспертизы.

В пояснительной записке сказано, что список создается для установления «дополнительных мер противодействия национальной безопасности».

В настоящий момент Минюст ведет реестр зарегистрированных в России СМИ и некоммерческих организаций (НКО), в который дополнительно включен список физических лиц, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за границы.