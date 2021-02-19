Сахалинского депутата лишили мандата из-за TikTok 

Все новости на карте

На Сахалине депутата Собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова лишился мандата из-за матерной песни в TikTok. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель районного собрания Валентина Новикова отметила, что депутат по собственному желанию написал заявление о выходе из состава депутатов КПРФ

«Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата. — «Газеты.Ru»)», — подчеркнула она.

До этого центр управления регионом Сахалинской области обратился к правоохранителям с просьбой о проведении проверки в отношении Булатова, который опубликовал видео в TikTok, где он поет нецензурные песни в присутствии детей.

На данный момент эти ролики удалены из соцсети.

Ранее в Хабаровске сотрудницу полиции уволили за видео в TikTok.