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Сахалинского депутата лишили мандата из-за TikTok 

Газета.Ru 47 минут назад
Сахалинского депутата лишили мандата из-за TikTok
Фото: РИА Новости
На Сахалине депутата Собрания Томаринского городского округа Сергея Булатова лишился мандата из-за матерной песни в TikTok. Об этом сообщает РИА «Новости».
Председатель районного собрания Валентина Новикова отметила, что депутат по собственному желанию написал заявление о выходе из состава депутатов КПРФ.

«Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата. — «Газеты.Ru»)», — подчеркнула она.

До этого центр управления регионом Сахалинской области обратился к правоохранителям с просьбой о проведении проверки в отношении Булатова, который опубликовал видео в TikTok, где он поет нецензурные песни в присутствии детей.
На данный момент эти ролики удалены из соцсети.
Ранее в Хабаровске сотрудницу полиции уволили за видео в TikTok.
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Политика , Валентина Новикова , Сергей Булатов , КПРФ , Газета.Ru
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