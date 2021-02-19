Путин утвердил изменения статуса Совета по правам человека

Указ о внесении изменений в положение о СПЧ более конкретно определяет направления работы этого правозащитного органа.

В частности, в перечень таких направлений включены содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечение и защита личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Также СПЧ должен содействовать защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении действий правоохранительных органов , совершенствованию системы судебной защиты прав и свобод, а также участвовать в защите прав соотечественников за пределами России.

Кроме того, указ уточняет сроки функционирования временных рабочих групп, реализующих свои цели в течение года со дня своего формирования. По решению президиума СПЧ этот срок теперь может быть продлен.