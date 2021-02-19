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Путин подписал указ об изменениях статуса Совета по правам человека (СПЧ) 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Путин утвердил изменения статуса Совета по правам человека
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий направления работы российского Совета по правам человека (СПЧ). Указ опубликован 19 февраля на официальном сайте правовой информации.
Указ о внесении изменений в положение о СПЧ более конкретно определяет направления работы этого правозащитного органа.
В частности, в перечень таких направлений включены содействие развитию институтов гражданского общества, обеспечение и защита личных, политических, экономических и трудовых, социальных и культурных, экологических прав и свобод человека и гражданина. Также СПЧ должен содействовать защите прав и свобод человека и гражданина в информационной среде, при осуществлении действий правоохранительных органов, совершенствованию системы судебной защиты прав и свобод, а также участвовать в защите прав соотечественников за пределами России.
Кроме того, указ уточняет сроки функционирования временных рабочих групп, реализующих свои цели в течение года со дня своего формирования. По решению президиума СПЧ этот срок теперь может быть продлен.
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Политика , Владимир Путин , Совет по правам человека , МВД
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