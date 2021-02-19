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Москва

Захарова объяснила заявление НАТО о необходимости противостояния РФ 

News.ru 1 час назад
Захарова: Западу необходим враг для противостояния
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила заявления НАТО о необходимости противостояния России. По её словам, на Западе на текущий день кризис и необходимо найти врага, которому надо противостоять.
В последние годы они открыто реализовывали концепцию сдерживания нашей страны для того, чтобы предотвратить конкуренцию на общих правилах и общих основах, — сказала Захарова.
Она отметила, что пандемия коронавируса «обнажила» всё то, что происходило на Западе. Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что «парадный фасад просто завалился», после чего стало ясно, что о солидарности в странах НАТО речь не ведётся. По словам Захаровой, там происходит вечная «делёжка» ресурсов, вакцин и денег.

Экономические проблемы, проблемы миграции, проблемы с социальными правами, с правами человека — это всё букетом мы увидели. И надо было срочно в очередной раз прибегать к излюбленному, находить некую новую ноту агрессии в поведении России, — добавила представитель МИД.

Она пошутила, что относительно заявлений Альянса иногда российские подлодки «всплывают» в странах НАТО. Достаточно часто об обнаружении российских лодок сообщают в таких локациях, где выхода к морю нет, а следовательно, суда в принципе не могут там оказаться никаким образом, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и госсекретарь США выразили единое мнение о необходимости усиления Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении, распространённом по итогам консультаций глав внешнеполитических ведомств четырёх стран.
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Политика , Мария Захарова , МИД , НАТО , РИА Новости
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