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Москва

В Госдуму внесен законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 

Прайм и ещё 1 19 февраля 2021
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов
Фото: Прайм
Правительств РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Отмечается, что проект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении на территории РФ хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.

"Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", — говорится в документе.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект по сокращению выбросов парниковых газов в рамках международных обязательств России и новой климатической политики страны. Он отметил, что на базе этого документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ
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