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Москва

Спикер Волгоградской думы сравнил бездомных собак с бандитами 90-х 

Говорит Москва 1 час назад
Спикер Волгоградской думы сравнил бездомных собак с бандитами 90-х. Единоросс Александр Блошкин призвал коллег принять меры по разрешению проблемы.

«Если в 90-е ходили с битами и отбивались от бандитов, то сейчас уже по городу с палками ходят и отбиваются от собак. Это ненормально», — цитирует спикера издание «Волгоградская правда».

В региональном комитете ветеринарии пояснили, что в 2020 году по области насчитывалось более 20 тысяч бездомных собак. Как подчеркнула глава комитета Галина Аликова, убивать животных запрещено, их отлавливают, стерилизуют, прививают и выпускают.
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Политика , Видео , Александр Блошкин , Волгоградская правда
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