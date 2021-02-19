Спикер Волгоградской думы сравнил бездомных собак с бандитами 90-х. Единоросс Александр Блошкин призвал коллег принять меры по разрешению проблемы.
«Если в 90-е ходили с битами и отбивались от бандитов, то сейчас уже по городу с палками ходят и отбиваются от собак. Это ненормально», — цитирует спикера издание «Волгоградская правда».
В региональном комитете ветеринарии пояснили, что в 2020 году по области насчитывалось более 20 тысяч бездомных собак. Как подчеркнула глава комитета Галина Аликова, убивать животных запрещено, их отлавливают, стерилизуют, прививают и выпускают.